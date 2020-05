Vaccino Coronavirus, Trump si chiede se sia utile: “Il Covid-19 morirà da solo” (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano“, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in dubbio l’utilità di un Vaccino contro il Coronavirus, affermando che quest’ultimo sparirà anche senza alcuna profilassi, anche se alla fine ha ammesso che l’esistenza di un Vaccino sarebbe di aiuto. Così Donald Trump: “Se ne andrà anche senza Vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo. Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un Vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa“. I tempi però potrebbero essere lunghi: “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o ... Leggi su oasport Coronavirus - oltre 217.000 casi totali. Trump : “Il Covid-19 se ne andrà anche senza vaccino”. Nuovi focolai in Germania - in Francia e in Corea del Sud – DIRETTA

Trump : “Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino”

