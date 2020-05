"Una raffinata trappola per topi". Meloni e il Mes, il nuovo volto dell'euro-capestro: cosa non ci dicono (Di sabato 9 maggio 2020) Una "trappola per topi, più raffinata". Così Giorgia Meloni giudica l'accordo raggiunto a Bruxelles sul Mes con "condizionalità leggere" per rispondere all'emergenza sanitaria da coronavirus. Dietro i prestiti dell'europa ai Paesi in difficoltà, spiega la leader di Fratelli d'Italia, ci sarebbe una fregatura nascosta: "Ricordo a me stessa, e non solo, che il Mes è un trattato internazionale, non un programma della Ue, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegno politico per cambiarlo". "Quando e se il trattato verrà cambiato, ipotesi per la quale serve l'unanimità degli Stati membri dell'eurozona, valuteremo il nuovo trattato. Ma finora non è accaduto, e il trattato in vigore prevede delle condizioni molto rigide per chi accede al fondo salva stati. Condizioni come la sorveglianza rafforzata che infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Una "per, più". Così Giorgiagiudica l'accordo raggiunto a Bruxelles sul Mes con "condizionalità leggere" per rispondere all'emergenza sanitaria da coronavirus. Dietro i prestitipa ai Paesi in difficoltà, spiega la leader di Fratelli d'Italia, ci sarebbe una fregatura nascosta: "Ricordo a me stessa, e non solo, che il Mes è un trattato internazionale, non un programmaa Ue, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegno politico per cambiarlo". "Quando e se il trattato verrà cambiato, ipotesi per la quale serve l'unanimità degli Stati membrizona, valuteremo iltrattato. Ma finora non è accaduto, e il trattato in vigore prevedee condizioni molto rigide per chi accede al fondo salva stati. Condizioni come la sorveglianza rafforzata che infatti ...

