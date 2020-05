Una banca ha chiesto 110 mila euro a una pasticceria di Palermo in pieno lockdown (Di sabato 9 maggio 2020) Una lettera con cui si chiede a una pasticceria storica di Palermo, in piena emergenza Coronavirus, di rientrare di 110 mila euro entro dieci giorni pena la segnalazione alla centrale rischi della banca d'Italia. Una richiesta, quella indirizzata dalla Creval alla pasticceria Massaro, che il titolare dell'azienda, Francesco Massaro, non esita a definire “inaudita”. “La richiesta di rientro immediato - dice - è tecnicamente inammissibile per il semplice fatto che da oltre due anni è in corso una causa per anatocismo, la cui sentenza è attesa per i prossimi mesi”. Secondo l'Istituto la prima richiesta di rientro risale a ben prima della crisi coronavirus e in particolare al febbraio 2017. La pec della banca è datata 18 marzo 2020, nel pieno del lockdown per il Covid-19, “un po' come chiedere questi soldi a un paziente che lotta fra ... Leggi su agi ACCORDO SUL MES/ Per soli 37 mld l’Italia finisce in mano a una banca del Lussemburgo

Crac Banca Popolare Vicenza - tribunale blocca donazioni Zonin a familiari

Banca Popolare di Vicenza - il Tribunale civile annulla le donazioni di Zonin a moglie e figlio (Di sabato 9 maggio 2020) Una lettera con cui si chiede a unastorica di, in piena emergenza Coronavirus, di rientrare di 110entro dieci giorni pena la segnalazione alla centrale rischi dellad'Italia. Una richiesta, quella indirizzata dalla Creval allaMassaro, che il titolare dell'azienda, Francesco Massaro, non esita a definire “inaudita”. “La richiesta di rientro immediato - dice - è tecnicamente inammissibile per il semplice fatto che da oltre due anni è in corso una causa per anatocismo, la cui sentenza è attesa per i prossimi mesi”. Secondo l'Istituto la prima richiesta di rientro risale a ben prima della crisi coronavirus e in particolare al febbraio 2017. La pec dellaè datata 18 marzo 2020, neldelper il Covid-19, “un po' come chiedere questi soldi a un paziente che lotta fra ...

reportrai3 : Replica #Report alle 15.00 su @RaiTre ? Le #province potrebbero essere una risorsa per la fase 2? ? Le #mascherine… - matteosalvinimi : questa terapia si sta dimostrando un'arma potente, efficace e praticamente gratuita contro il virus, altre regioni… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Le province potrebbero essere una risorsa per la fase 2? ? L'app di tracciamento dei… - GraceDama : RT @MercuriRibelle: Il Direttore di una filiale di Banca italiana, mi ha confermato che lo Stato non sta garantendo i 25.000 € per le impre… - rep_palermo : Palermo, banca chiede di rientrare di 110 mila euro a pasticceria durante lockdown. 'C'è una causa in corso' [aggio… -