Un altro virus fa il salto di specie | a Hong Kong l' epatite dei ratti colpisce l' uomo

(Di sabato 9 maggio 2020) “stanno infettando l’con l’e nessuno sa in che modo”. Così titola un articolo della Cnn, in cui si parla di una forma di(denominata “E”) che si pensava infettasse soltanto i topi ma che, dopo un primo caso registrato nel 2018 (un 56 enne di), risulterebbe in grado di colpire anche l’. Dopo il “paziente zero”, altri dieci cittadini sarebbero risultati positivi al patogeno dei: il caso più recente risale a una settimana fa e riguarda un 61enne.L’E causa febbre, ingrossamento del fegato, itterizia. “All’improvviso, ci siamo trovati di fronte unche passa dai topi all’”, ha dichiarato alla Cnn Siddharth Sridhar, microbiologo che fa parte del team autore della scoperta. La testata americana sottolinea come all’inizio ...

