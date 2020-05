Uccide il padre violento per difendere la madre | le parole della donna

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 maggio 2020) A distanza di 8 giorni da quella tragica sera del 30 aprile, parlano la mamma e lo zio di Alex, il ragazzo che ha ucciso ilperla. Se laracconta di vessazioni costanti ed episodi di stalking, la reazione del fratellovittima è di tutt’altro avviso. Intanto per il ragazzo da poco 18enne è arrivato l’ok a sostenere la maturità. Lemamma di Alex Con una lettera inviata al programma tv Quarto Grado, la mamma del giovane Alex ha raccontato la sua versione dei fatti di quella sera e di come entrambi i suoi figli l’abbiano sempre difesa da quell’uomo che non la lasciava vivere. “Non ho mai denunciato i soprusi di mio marito, non l’ho fatto per non andare incontro a conseguenze peggiori” racconta lain riferimento all’ipotetica reazione di Giuseppe Pompa ...