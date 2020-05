Twilight | nuovo libro della saga in arrivo | data di uscita | trama | personaggi

Leggi su italiasera

(Di sabato 9 maggio 2020) I fan diavranno avuto un sussulto quando è stata ufficializzata la notizia che ladi Stephanie Meyer, avrà unmolto presto. La storia d’amore fra Bella Swan ed Edward Cullen si arricchisce di uncapitolo, dopo diversi anni dall’ultimo, milioni di copie vendute e una fortunatissima trasposizione al cinema. Secondo le indiscrezioni, l’autrice ha ripreso in mano un progetto precedentemente abbandonato per concluderlo, e c’è già unadi: 4 agosto 2020 in libreria.: anticipazioni, titolo curiosità, quando esce, cosa ha detto Stephanie Meyer Ilsi chiamerà “Midnight Sun“, sole di mezzanotte. Erano quindici anni fa quando la Meyer ha fatto il suo esordio con la storia che ha appassionato tantissimi ragazzi, e adesso, che ...