Turchia, morto il musicista Ibrahim Gokçek dopo uno sciopero della fame di 323 giorni (Di sabato 9 maggio 2020) Il bassista della band Grup Yorum, Ibrahim Gokcek, è morto il 7 maggio 2020 a causa di un lungo sciopero della fame di ben 323 giorni. Una protesta nata dopo che la band era stata accusata di sostenere il terrorismo. Il 5 maggio l’artista aveva interrotto il suo sciopero perché le sue richieste di tornare a suonare in pubblico erano state accettate. La corsa in ospedale e il ricovero però non sono serviti a nulla. Il suo corpo debilitato, pesava 40 chili, non ce l’ha fatta a reagire alle cure. Gokcek non è il primo membro della band a morire nel giro di un mese. Prima di lui anche la cantante del gruppo musicale Helin Bolek, 28 anni, è morta dopo 288 giorni senza mangiare. Leggi anche –> David Di Donatello 2020, trionfa Il traditore: Pierfrancesco Favino miglior attore protagonista Turchia, morto Ibrahim Gokçek ... Leggi su urbanpost Turchia - è morto dopo 323 di digiuno il terzo membro dei Grup Yorum - Ibrahim Gökçek - bassista simbolo dei diritti degli oppressi

