Trump: “Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino” (Di sabato 9 maggio 2020) Il nuovo bollettino dell’emergenza coronavirus negli Stati Uniti diffuso dalla Johns Hopkins University conta oltre 77 mila morti e precisamente 77.180 decessi con 1.283.929 di casi accertati. “Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino” Ha detto il Presidente Trump nel corso di un evento organizzato dai parlamentari del Partito Repubblicano. Contestualmente ha rivisto la sua previsione sul numero di decessi negli Stati Uniti: “almeno 95mila”. L'articolo Trump: “Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino” ilNapolista. Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Donald Trump : “Il virus sparirà senza vaccino”

Il nuovo bollettino dell'emergenza coronavirus negli Stati Uniti diffuso dalla Johns Hopkins University conta oltre 77 mila morti e precisamente 77.180 decessi con 1.283.929 di casi accertati. "Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino" Ha detto il Presidente Trump nel corso di un evento organizzato dai parlamentari del Partito Repubblicano. Contestualmente ha rivisto la sua previsione sul numero di decessi negli Stati Uniti: "almeno 95mila".

