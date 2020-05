“Trattativa Stato mafia su scarcerazioni boss”/ Gaspare Mutolo: “Non è mai finita...” (Di sabato 9 maggio 2020) “Trattativa Stato mafia su scarcerazioni boss”: la denuncia del pentito Gaspare Mutolo finisce all'Antimafia. E Pasquale De Filippo: “I mafiosi hanno sicuramente festeggiato” Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 maggio 2020) “Trattativasuboss”: la denuncia del pentitofinisce all'Anti. E Pasquale De Filippo: “I mafiosi hanno sicuramente festeggiato”

fattoquotidiano : Coronavirus, anche un uomo della Trattativa Stato-mafia vuole uscire: Nino Cinà chiede i domiciliari. Fu il medico… - Capezzone : +++Supersintesi su caso #Bonafede #DiMatteo #Dap #Giustizia+++ Nessuna trattativa stato-mafia. Per manifesta assenza dello stato. - Adnkronos : 'Trattativa Stato-mafia su #scarcerazioni', denuncia pentito #Mutolo finisce in #Antimafia - ImolaOggi : Boss scarcerati - Pentito Mutolo: “la trattativa tra Stato e mafia non è mai finita. Vedrete…” - Valeriavale51 : RT @Adri19510: Stato-Mafia, il pentito Mutolo: 'Trattativa ancora in corso, Di Matteo avrebbe potuto fare danni'. Altre ombre su Bonafede h… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trattativa Stato Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera