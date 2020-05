"Trattativa ancora in corso, così…”. Stato-Mafia, la bomba del pentito: caso Di Matteo, viene giù Bonafede (Di sabato 9 maggio 2020) La nomina di Antonino Di Matteo a capo del Dap avrebbe potuto avere delle ripercussioni sulla Trattativa tra Stato e Mafia, tuttora in corso. Ne è convinto Gaspare Mutolo, il pentito di Mafia che è Stato uno dei primi collaboratori di giustizia ai tempi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da una località segreta l'ex picciotto di Cosa nostra ha parlato con l'Adnkronos dello scontro in atto tra Alfonso Bonafede e il consigliere del Csm. “Di Matteo ha fatto moltissimo contro la Mafia e al Dap avrebbe potuto fare danni ai boss mafiosi - è la versione di Mutolo - è un personaggio competente e giustamente era Stato fatto il suo nome al Dap nel 2018”. Per il pentito Di Matteo è “l'incarnazione di Falcone. E infatti in questi anni gli hanno fatto passare un po' di guai, sia i politici che alcuni suoi colleghi. Non fu scelto al Dap ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) La nomina di Antonino Di Matteo a capo del Dap avrebbe potuto avere delle ripercussioni sullatra, tuttora in. Ne è convinto Gaspare Mutolo, il pentito diche èuno dei primi collaboratori di giustizia ai tempi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da una località segreta l'ex picciotto di Cosa nostra ha parlato con l'Adnkronos dello scontro in atto tra Alfonso Bonafede e il consigliere del Csm. “Di Matteo ha fatto moltissimo contro lae al Dap avrebbe potuto fare danni ai boss mafiosi - è la versione di Mutolo - è un personaggio competente e giustamente erafatto il suo nome al Dap nel 2018”. Per il pentito Di Matteo è “l'incarnazione di Falcone. E infatti in questi anni gli hanno fatto passare un po' di guai, sia i politici che alcuni suoi colleghi. Non fu scelto al Dap ...

