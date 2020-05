"The Eddy", il jazz si fa serie tv di nicchia su Netflix - (Di sabato 9 maggio 2020) Serena Nannelli Preoccupazioni esistenziali, problemi finanziari e guai con la malavita parigina, in una serie costruita come una sessione di jazz: intimista, sofisticata e col gusto dei cambi di ritmo. "The Eddy", la nuova mini-serie originale di Netflix, è ambientata in un jazz club parigino e racconta di un gruppo di persone, per lo più musicisti, che hanno problemi e interessi in comune. Sono otto episodi che nulla hanno a che vedere con quanto già a catalogo nelle varie piattaforme di streaming: "The Eddy" è un prodotto di nicchia, destinato a un pubblico definito, magari già amante del jazz e in cerca di qualcosa da sorseggiare come un vino da meditazione. Tra i produttori figura il regista Damien Chazelle, nome di richiamo del cinema contemporaneo, il quale firma la regia dei primi due episodi e, malgrado non sia l'autore dello ... Leggi su ilgiornale The Eddy - parla André Holland : “Sul set c’era un’atmosfera giocosa e libera. Come il jazz!”

«The Eddy» - la serie tv Netflix che celebra il jazz come stile di vita. Recensione

