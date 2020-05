Terrorismo: Meloni, ‘ricordiamo chi è morto per difendere sue idee e Italia’ (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Giornata in memoria delle vittime del Terrorismo: in un periodo nel quale ex terroristi vengono mantenuti con la paghetta di Stato e boss di mafia vengono scarcerati, il nostro ricordo va a coloro che sono morti per difendere le loro idee e l’Italia”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Terrorismo: Meloni, ‘ricordiamo chi è morto per difendere sue idee e Italia’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Giornata in memoria delle vittime del: in un periodo nel quale ex terroristi vengono mantenuti con la paghetta di Stato e boss di mafia vengono scarcerati, il nostro ricordo va a coloro che sono morti perle loroe l’Italia”. Lo scrive su Twitter Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo, ‘ricordiamo chi èpersuee Italia’ CalcioWeb.

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Giornata in memoria delle vittime del terrorismo: in un periodo nel quale ex terroristi vengono mantenuti con la paghetta di Stato e boss di mafia vengono scarcerati, il no ...

Boss mafiosi scarcerati. Di Matteo getta ombre su Bonafede. Meloni: "Il ministro si dimetta"

Sono sempre più insistenti le richieste di dimissioni nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s). A far traballare la sua poltrona di via Arenula non è solo lo scandalo dei boss ...

