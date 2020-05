Terrorismo | Mattarella | «Punti oscuri | si continui a cercare la verità Supplizio di Moro

(Di sabato 9 maggio 2020) Il messaggio del presidente della Repubblica nel Giorno della Memoria delle vittime del. Quarantadue anni fa l’omicidio del leader Dc: non ovunque fatta piena luce

Nel Giorno della memoria per le vittime del terrorismo il capo dello Stato in un messaggio sottolinea che "la Repubblica si inchina davanti alle vite spezzate dal fanatismo politico, dalle violenze di ...“Il 9 maggio è il giorno in cui Aldo Moro venne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all’apice dell’aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto rest ...