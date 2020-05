Terra dei Fuochi, liquami sversati su fondo agricoli: denunciati tre fratelli (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSversavano liquami su un fondo agricolo con due autocisterne, a San Tammaro, nel Casertano: tre fratelli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato di circa 20mila metri quadrati, contestando il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. I carabinieri sono entrati in azione dopo essere stati allertati da una pattuglia dell’Esercito Italiano del contingente “Strade Sicure”, impegnata in servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi. “Ringrazio Carabinieri ed Esercito per il monitoraggio costante del territorio – spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa –. purtroppo neanche il drammatico momento storico ferma l’aggressione all’ambiente. La ... Leggi su anteprima24 Un asteroide ha rischiato di colpire la Terra : uno dei passaggi più ravvicinati di sempre - è passato più vicino rispetto a molti satelliti

Italiani bloccati in Bolivia : “Smettetela di farci sentire dei desaparecidos in terra straniera”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Dreamland - la terra dei sogni. Ecco cos’è Hollywood a metà degli anni Quaranta : un trampolino di lancio - una calamita per tutti i giovani che sognano di diventare delle star… E che spesso finiscono in fila fuori dagli studios per un ruolo da comparsa (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSversavanosu unagricolo con due autocisterne, a San Tammaro, nel Casertano: tresono statialla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato di circa 20mila metri quadrati, contestando il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. I carabinieri sono entrati in azione dopo essere stati allertati da una pattuglia dell’Esercito Italiano del contingente “Strade Sicure”, impegnata in servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati ambientali nella cosiddettadei. “Ringrazio Carabinieri ed Esercito per il monitoraggio costante del territorio – spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa –. purtroppo neanche il drammatico momento storico ferma l’aggressione all’ambiente. La ...

minambienteIT : #TerradeiFuochi: #Carabinieri #forestali sequestrano terreno utilizzato per lo sversamento illecito di liquami - emergenzavvf : Dal primo pomeriggio squadre a terra e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro nella Valle del Santerno pe… - emergenzavvf : In fiamme dal pomeriggio di ieri diversi ettari di macchia mediterranea sul monte Catalfano a Bagheria (PA): due i… - mati_siracusano : @SantelliJole aveva agito per il bene della sua terra e dei cittadini #calabresi. Il governo ha scelto la strada de… - DonatoIppolito7 : @alessio8989 @W8nderAnnA Ma tutto questo disagio dei prescritti nel difendere Balotelli, uno che ha buttato la loro… -