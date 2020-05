Tentativo di furto all’azienda Iasa, il sindaco di Pellezzano ringrazia i carabinieri (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – “Sento il dovere di ringraziare i carabinieri della locale stazione di Pellezzano, che insieme a un’altra pattuglia di militari dell’arma che fanno capo alla Compagnia di Mercato S. Severino, agli ordini del Maggiore Alessandro Cisternino, hanno sventato un furto all’interno dello stabilimento “Iasa” di Pellezzano, dove viene eseguita la lavorazione del tonno”. Queste le parole del sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra a seguito del Tentativo di reato compiuto la scorsa notte alla frazione di Cologna. “Oltre allo stabilimento “Iasa – ha specificato il Primo Cittadino – anche la sede della locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” è stata presa di mira dai malviventi. Il Presidente Agostino Napoli, ha provveduto a sporgere denuncia verso ... Leggi su anteprima24 Pellezzano - tre pregiudicati denunciati per un tentativo di furto di tonno

