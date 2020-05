Tennis | Romina Oprandi annuncia il suo ritiro

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020)hato ildalgiocato. Lata italo-svizzera ha messo fine alla sua carriera a 34 anni a causa di continui infortuni. La nativa di Jegenstorf ha subito in carriera ben 16 operazioni, subendo gravi problemi alla spalla, debilitata in maniera molto sensibile.ha sempre avuto il doppio passaporto ed all'inizio aveva deciso di giocare per l'Italia. Una scelta mantenuta fino al 2012, quando da Gennaio ha cominciato a giocare sotto bandiera elvetica. L'italo-svizzera ha raggiunto il suo miglior ranking nel Giugno 2013 (n°32) e negli Slam non è mai andato oltre il terzo turno (Australian Open 2012). In carriera ha giocato una sola finale nel 2014 sulla terra rossa di Marrakech, venendo sconfitta in tre set dalla spagnola Maria Teresa Torro Flor.