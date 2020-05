Tekashi 6ix9ine | uscito il nuovo singolo dopo la galera | YouTube in tilt

(Di sabato 9 maggio 2020) A pochi giorni dalla scarcerazione, il controverso rapper newyorkeseè tornato con Gooba, il suoche ha fatto crasharedioltre un anno, e sconterà gli ultimi mesi di detenzione agli arresti domiciliari. Il noto rapper newyorkese è subito tornato a far parlare di … L'articoloillainproviene da www.inews24.it.

Giusto un mese dopo che Daniel Hernandez è stato scarcerato per via della diffusione del coronavirus, il controverso rapper noto come Tekashi 6ix9ine ha pubblicato un nuovo singolo. Dopo essere stato ...Tekashi 6ix9ine è tornato alla musica dopo essere stato scarcerato a causa del coronavirus. Il rapper americano, infatti, ha pubblicato una nuova canzone intitolata “Gooba” e un nuovo video, girato ne ...