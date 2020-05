Taylor Mega Instagram | pantaloncini e lato B spaziale | «Gnocca anche con la mascherina»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Capelli fluenti, sguardo malizioso e corpo da favola, stiamo parlando dell’irriverente. Non c’è influencer più sensuale e senza peli sulla lingua di lei. Il suo accountvanta più di due milioni di followers e una collezione di foto degna di una rivista a luci rosse. Una vera bomba sexy. Il suo ultimo post è proprio uno di quegli scatti che fa sognare. L’influencer si è fatta conoscere frequentando personaggi noti del mondo dello spettacolo come i Club Dogo e Flavio Briatore. Un trampolino di lancio che l’ha resa protagonista di un gran numero di programmi Mediaset come Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Leggi: Ludovica Pagani, in jeans e reggiseno accattivante e sensuale: «La più f**a del ghetto!»nella fase 2in questa fase 2 sembra ...