Tar accoglie il ricorso del Governo, Callipo: 'Basta ordinanze spot. La Calabria perde credibilità' (Di sabato 9 maggio 2020) «Non ha vinto nessuno e soprattutto ha perso la Calabria. Con la pronuncia del Tar sull’ordinanza della Regione n. 37 del 29 aprile la giustizia amministrativa conferma ciò che già nell’immediatezza suggeriva il semplice buon senso». È quanto dichiara Pippo Callipo, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale, commentando la pronuncia del Tar che ha accolto il ricorso del Governo sull'ordinanza che prevedeva la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Leggi anche: Calabria, ordinanza Santelli: arriva il verdetto del Tar «Il provvedimento – prosegue Callipo – ha fatto guadagnare la ribalta mediatica alla presidente Jole Santelli ma ha suscitato la contrarietà dei medici calabresi. Inoltre non è servito a un pur minimo rilancio della nostra ... Leggi su citynow Scontro Calabria-governo : interviene il Tar che accoglie il ricorso

