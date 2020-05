Supporti pubblicitari per negozi | fiere ed esposizioni | come sceglierli e dove stamparli

Leggi su tpi

(Di sabato 9 maggio 2020)peredOgni imprenditore sa dir investire nella progettazione di una buona campagnaa. Capirepromuovere un’attività commerciale, quando non se ne hanno gli strumenti, appare però un grattacapo che rischia di farci perdere soldi inutili. Prima di fare investimenti avventati bisogna dunque chiedersi: di cosa ha bisogno la nostra azienda? In base alla risposta, si potrà pianificare una strategia su misura. Ai giorni nostri la pubblicità sfrutta ogni canale possibile: immagine, produzione video, comunicazione via social e web. Sebbene una campagnaa completa sia per definizione multimediale, possiamo notarel’elemento visivo “tradizionale” non sia affatto passato di moda, ma anzi, sia ancora al centro ...