Superluna è il fumetto disegnato dai bimbi per aiutare gli ospedali

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) “Milano non si ferma? Nulla di più sbagliato. Dovevano rallentare e seguire le regole”. Dentro a un reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco va in scena il dialogo tra un medico e un cane curioso di conoscere il “virello” di cui tutti parlano. Su quello slogan; tornato, anche in questi giorni, il sindaco, Beppe Sala, confessando di avere fatto un errore. Mentre l’Italia si avvia verso la Fase Due e la riapertura di alcune attività, la lezione arriva dai bambini in uncon matite e pastelli colorati, per spiegare ai loro coetanei cosa sta succedendo in questi mesi con l’emergenza del coronavirus. E raccogliere fondi per gli.“Medici e infermieri fanno turni da dodici ore, ma non basta. E quando tutto questo si sposterà al Sud? Ognuno deve fare la propria parte: rimanere a casa. ...