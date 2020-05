Successo nuova navetta cinese

(Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – Pienodella missione di prova dellanavicella spaziale– senza equipaggio – lanciata martedì 5 maggio con il vettore Long March-5B, dal centro di Wenchang, nella provincia insularedi Hainan, e rientrata sulla Terra venerdì 8 dopo un volo di tre giorni, con atterraggio avvenuto nell’area di Dongfeng. Lanavicella, riutilizzabile, può trasportare 6 astronauti e fino a 22 tonnellate di carico utile in orbite basse terrestri, è destinata a sostituire la capsula Shenzou. Il volo di prova ha permesso di verificare lo scudo termico e il sistema di atterraggio, basato su paracadute e airbag per attutire l’impatto al suolo. L’impiego dellanavicella è propedeutico alla costruzione dellastazione spaziale, denominata Tianhe, che sarà dotata di tre ...

