Stop Global Warming, la campagna europea per fermare i cambiamenti climatici e tassare le emissioni di CO2 (Di sabato 9 maggio 2020) StopGlobalWarming.eu è l’iniziativa di mobilitazione europea promossa da due movimenti fondati dall’ex europarlamentare e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato: EUMANS! (il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo sostenibile) e Science For Democracy (l’alter ego internazionale dell’Associazione Luca Coscioni creato con Marco Perduca e attivo sulla libertà di ricerca scientifica). La campagna di sensibilizzazione si è concretizzata anche in una petizione che ha raggiunto 25mila firme in pochi giorni e che verrà discussa al raggiungimento delle adesioni necessarie da raccogliere entro il 20 luglio. Tra i tanti i testimonial italiani già attivi, spiccano i nomi di Fedez, Pif, Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè. Si tratta, inoltre, dell’unica iniziativa formale di raccolta ... Leggi su ilfattoquotidiano Cos’è StopGlobalWarming - la raccolta firme che chiede all’Europa di fermare il climate change (Di sabato 9 maggio 2020).eu è l’iniziativa di mobilitazionepromossa da due movimenti fondati dall’ex europarlamentare e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni Marco Cappato: EUMANS! (il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo sostenibile) e Science For Democracy (l’alter ego internazionale dell’Associazione Luca Coscioni creato con Marco Perduca e attivo sulla libertà di ricerca scientifica). Ladi sensibilizzazione si è concretizzata anche in una petizione che ha raggiunto 25mila firme in pochi giorni e che verrà discussa al raggiungimento delle adesioni necessarie da raccogliere entro il 20 luglio. Tra i tanti i testimonial italiani già attivi, spiccano i nomi di Fedez, Pif, Nina Zilli, Mara Maionchi, Neri Marcorè. Si tratta, inoltre, dell’unica iniziativa formale di raccolta ...

Insieme contro il cambiamento climatico: uniamoci alla petizione di Stop Global Warming

Non possiamo più fare finta di niente: il cambiamento climatico è l'emergenza che dobbiamo affrontare ora. E c'è una proposta concreta che potremmo adottare subito: spostare le tasse dal lavoro alle a ...

