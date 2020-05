Sport in tv oggi sabato 7 maggio | orari e palinsesto completo La guida su Raisport

(Di sabato 9 maggio 2020) La pandemia di coronavirus ha fermato il mondo dello. In attesa della ripresa delle attività agonistiche, le principali emittentiive stanno approfittando di questo periodo di pausa per riproporre momenti topici che hanno segnato la storia delle varie discipline. L’eccezione diriguarda il tennis, dal momento che Sky trasmetterà il torneo di esibizione di West Palm Beach (Florida), che vedrà impegnati Reilly Opelka, Tommy Paul, Miomir Kecmanovic e Hubert Hurcacz (sostituto dell’infortunato Matteo Berrettini). Andiamo dunque a scoprire quali sono gli eventi in programma nella giornata odierna sui canali dedicati allo. RAI+ HD 06:00 Perle di08:00 Memory 10:30 Perle di12:00 Memory 14:00 Perle di16:00 Memory 18:30 Perle di19:55 Gli Imperdibili 20:00 Memory 22:00 Perle diSKYUNO 06:00 The ...

Prove di ripartenza per lo sport a Parma. Ciclisti e podisti hanno già cominciato a sfrecciare in strade e parchi da lunedì scorso, non appena arrivato il via libera dallo Stato centrale. In queste or ...Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, tatt ...