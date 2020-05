Sono le Venti (Nove), la denuncia del medico di base: “Segnalo pazienti sospetti Covid ma nessuno li chiama per il tampone” (Di sabato 9 maggio 2020) A Sono le Venti, il programma di informazione in onda sul Nove e condotto da Peter Gomez, la testimonianza di un medico di base che racconta come siano lasciati totalmente disarmati. Nonostante segnalino pazienti sospetti Covid, nessuno fa loro il tampone. Oppure ci Sono casi di parenti di persone che Sono stati in ospedale e a cui non fanno il test Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolo Sono le Venti (Nove), la denuncia del medico di base: “Segnalo pazienti sospetti Covid ma nessuno li chiama per il tampone” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - dalle responsabilità per l’affollamento sui Navigli alla proposta di Renzi del “contratto alla tedesca” : rivedi la puntata

Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta

Sono le Venti torna stasera - ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove (Di sabato 9 maggio 2020) Ale, il programma di informazione in onda sule condotto da Peter Gomez, la testimonianza di undiche racconta come siano lasciati totalmente disarmati. Nonostante segnalino, nessuno fa loro il tampone. Oppure cicasi di parenti di persone chestati in ospedale e a cui non fanno il testLE, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9 L'articolole), ladeldi: “Segnaloma nessuno li chiama per il tampone” proviene da Il Fatto ...

fattoquotidiano : SONO LE VENTI Segui in diretta la nuova puntata di @sonoleventi di @petergomezblog #SonoleVenti - fattoquotidiano : Appendino a Sono le Venti (Nove): “Con i buoni spesa ho scoperto una fascia di povertà che prima non raggiungevamo.… - fattoquotidiano : Rivedi l’ultima puntata di @sonoleventi di @petergomezblog #SonoleVenti - fattoquotidiano : A @sonoleventi di @petergomezblog la testimonianza di un medico di base. Nonostante segnalino pazienti sospetti Cov… - Ecatetriformis : RT @contropiano: Sono più di 37mila i contagiati sui luoghi di lavoro. In venti giorni novemila in più #Inail #coronavirus #contagiati #COV… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta Il Fatto Quotidiano Meteo Bergamo: bel tempo sabato, piogge domenica, forte maltempo lunedì

Previsioni meteo Bergamo, sabato, 9 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registr ...

Meteo Forlì: variabile nel weekend, qualche possibile rovescio lunedì

Previsioni meteo Forlì, sabato, 9 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...

Previsioni meteo Bergamo, sabato, 9 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registr ...Previsioni meteo Forlì, sabato, 9 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...