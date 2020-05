Somma Vesuviana | il sindaco azzera la giunta Le opposizioni | “Follia”

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiSalvatore Di Sarnolacomunale in piena emergenza coronavirus. SI va verso un rimpasto di assessori e deleghi. Insorge l’opposizione: “Mentre il mondo intero fa i conti con una gravissima emergenza sanitaria e una grave crisi economica, la maggioranza che amministranon trova meglio da fare che indurre iladre laed avviare un rimpasto. Siamo dinanzi ad un atteggiamento irresponsabile, che conferma ancora una volta l’inadeguatezza di chi governa la città e certifica una verità mai detta ma ormai chiara a tutti: anon c’è una coalizione ma un cartello elettorale che non persegue interessi collettivi, nemmeno in una situazione così delicata” commenta Celestino Allocca, capo dell’opposizione. ...

