Sky comunica alla Lega Serie A che non pagherà l’ultima rata diritti tv (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri Sky ha inviato una lettera alla Lega comunicando l’intenzione di non pagare l’ultima rata dei diritti tv. L’emittente scrive che si sarebbe aspettata che la Serie A avesse aperto un tavolo di confronto, cosa mai avvenuta. “Ieri in Lega è arrivata la lettera di Sky che ha comunicato l’intenzione di non versare l’ultima rata dei diritti tv. L’emittente ha sottolineato che si sarebbe aspettata l’apertura di un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, cosa fatta da altri partner della tv, ma non dalla A”. Infatti la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per mercoledì. I club in quella occasione si ricompatteranno. L'articolo Sky comunica alla Lega Serie A che non pagherà l’ultima rata diritti tv ... Leggi su ilnapolista Sky - La Uefa ha deciso : le Federazioni entro un mese devono comunicare piano di ripresa

Comunicazione ufficiale Sky - Sospensione competizioni sportive (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri Sky ha inviato una letterando l’intenzione di non pagare l’ultimadeitv. L’emittente scrive che si sarebbe aspettata che laA avesse aperto un tavolo di confronto, cosa mai avvenuta. “Ieri inè arrivata la lettera di Sky che hato l’intenzione di non versare l’ultimadeitv. L’emittente ha sottolineato che si sarebbe aspettata l’apertura di un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, cosa fatta da altri partner della tv, ma non dA”. Infatti laA ha convocato un’assemblea d’urgenza per mercoledì. I club in quella occasione si ricompatteranno. L'articolo SkyA che non pagherà l’ultimatv ...

napolista : Sky comunica alla Lega Serie A che non pagherà l’ultima rata diritti tv L’emittente ha sottolineato che si sarebbe… - Comunica_Media : RT @SPattuglia: #Premi #Pulitzer 2020 assegnati via YouTube | Sky TG24 @Comunica_Media - SPattuglia : #Premi #Pulitzer 2020 assegnati via YouTube | Sky TG24 @Comunica_Media -

Ultime Notizie dalla rete : Sky comunica Sky comunica alla Lega Serie A che non pagherà l'ultima rata diritti tv - ilNapolista ilnapolista Coronavirus: Inps, pagamenti più veloci anche con Iban errato

Secondo l’Istituto le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo, Aso, Cigd, Cisoa), saranno pagate con bonifico domiciliato presso Poste Italiane nel caso in cui l'Iban comunicat ...

Inter, primi allenamenti ad Appiano: squadra divisa in tre gruppi. FOTO E VIDEO

Anche i calciatori nerazzurri sono tornati ad allenarsi nel centro Suning. Squadra divisa in tre diversi gruppi: tutti in campo individualmente e in modo facoltativo. Tramite un comunicato ufficiale i ...

Secondo l’Istituto le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo, Aso, Cigd, Cisoa), saranno pagate con bonifico domiciliato presso Poste Italiane nel caso in cui l'Iban comunicat ...Anche i calciatori nerazzurri sono tornati ad allenarsi nel centro Suning. Squadra divisa in tre diversi gruppi: tutti in campo individualmente e in modo facoltativo. Tramite un comunicato ufficiale i ...