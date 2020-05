Silvia Romano liberata | il rapimento in Kenya nel 2018 e la pista islamista di Al-Shabaab

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Era stata prelevata con forza da un gruppo di uomini armati di fucili e machete il 20 novembrenel poverissimo villaggio di Chakama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi. Lì, allora 23enne, lavorava come cooperante inper la onlus marchigiana Africa Milele. Subito dopo il, la polizia locale aveva ipotizzato unainterna, ossia unad opera di criminali comuni a scopo di estorsione, magari anche con la possibilità che la ragazza venisse venduta oltre confine, in Somalia, ai jihadisti di al. Tre dei responsabili del blitz erano stati arrestati e dalle indagini, portate avanti in Italia dalla Procura di Roma, era in effetti emerso che la ragazza potesse essere stata trasferita in Somalia subito dopo il sequestro: un trasferimento lampo organizzato da un gruppolegato al Al-che aveva ...