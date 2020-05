Silvia Romano liberata, i lettori di Libero non si chiedono altro: “Quanto ci è costata?” (Di sabato 9 maggio 2020) In seguito alla notizia della liberazione di Silvia Romano, prigioniera di una banda armata da oltre un anno e mezzo in Kenya sono giunti messaggi di gioia da ogni parte – a prescindere dall’appartenenza politica (abbiamo già riportato quelli di Salvini nell’articolo pubblicato immediatamente dopo la notizia della liberazione di Silvia Romano, di seguito vi … L'articolo Silvia Romano liberata, i lettori di Libero non si chiedono altro: “Quanto ci è costata?” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Conte “Silvia Romano e’ stata liberata” - Di Maio “Stato non abbandona”

Dal rapimento alla richiesta del riscatto - fino al rilascio : ecco come è stata liberata Silvia Romano

