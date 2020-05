Silvia Romano liberata dopo un anno e mezzo di prigionia | domani sarà in Italia

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - robertosaviano : Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! - GaiaCastagnoli : RT @sociofra: 'Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%': così ha detto… - cinzia_pietro : RT @isentinelli: 'Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia'. Silvia Romano -

