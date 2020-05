Silvia Romano | la cooperante italiana è stata liberata

(Di sabato 9 maggio 2020): laAd dare l’annuncio è stato pochi minuti fa lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tramite il suo profilo Twitter: “!”.: “ti aspettiamo in Italia” “! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence., ti aspettiamo in Italia!” con questo tweet è stato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad annunciare la notizia. La giovaneerarapita nel novembre 2018 nel villaggio di Chakama, nei pressi di Malindi, la capitale del Kenya. Segui Termometro Politico su Google News Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, chiaramente il più coinvolto sul dossier del rapimento dellamilanese di 25 ...

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - repubblica : ?? Silvia Romano è stata liberata - 12312sergio : Silvia Romano è libera e fabiofazio affila già i canini - AndreaM_Zerbini : RT @GiuseppeConteIT: Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Finalmente finito un incubo. Silvia Romano è stata liberata e tornerà prestissimo a riabbracciare la sua famiglia. Oggi è un giorno di festa per l’Italia.” Lo scrive il sen ...E le reazioni felici anche. Tantissimi i commenti al post del Presidente del Consiglio che ha annunciato la liberazione della ragazza milanese in Kenya. Silvia Romano è attesa in Italia. Le ultime ...