Silvia Romano | Gelmini | ‘da uomini intelligence lavoro straordinario’

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ‘La volontaria milanese, rapita in Kenya nel 2018, è finalmente libera. è una bellissima notizia e spero possa riabbracciare presto la sua famiglia. Straordinario ilsvolto in questi anni daglidella nostra”. Lo scrive su Twitter Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera.L'articolo, ‘dastraordinario’ CalcioWeb.

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - robertosaviano : Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! - fel5_smoak : RT @civati: Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B POL S0A QBX… - AnnaYair : RT @civati: Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B POL S0A QBX… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano

"Sto bene e non vedo l'ora di tornare in Italia". Queste, secondo quanto si apprende, le prime parole pronunciate da Silvia Romano dopo la sua liberazione a quasi un anno e mezzo dal suo rapimento in ...Silvia Romano è stata liberata. "Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia". Queste le prime parole di Silvia Romana liberata oggi in un'operazione dell'intelli ...