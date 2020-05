Silvia Romano è stata liberata

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 maggio 2020) Giovanna Pavesi La ragazza erasequestrata in Kenya, in un villaggio a 80 chilometri da Malindi nel novembre del 2018. Soddisfatto anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Lo stato non lascia indietro nessuno", la giovane cooperante milanese sequestrata e sparita in Kenya nel novembre del 2018, èin queste ore e a darne notizia, su Twitter, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020 "! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna., ti aspettiamo in Italia!", ha postato poco fa il premier. E anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha comunicato ...