SILVIA ROMANO È LIBERA Così Italia | Turchia e Somalia hanno battuto i terroristi

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - FiorellaMannoia : In mezzo a tutto questo casino che stiamo vivendo, una notizia che fa volare il cuore. SILVIA ROMANO È LIBERA! ??????… - madipach : RT @NicolaMorra63: Apprendo la notizia della liberazione di Silvia Romano. Credo si debba esser nella gioia per una ragazza che per motivi… - marco_beneduce : RT @stanzaselvaggia: Ogni giorno ho letto la tenacia di @civati nel ricordare che c’era Silvia Romano, sospesa in un luogo e in un tempo in… -

