Silvia Romano | Civati | notizia che commuove | in migliaia aspettavamo ritorno amica’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Ladella liberazione di Silvia“è commovente e liberatoria, crea una grande gioia, al di là di ogni aspettativa. Unaparticolare che ‘buca’ lo schema di questi ultimi due mesi al quale purtroppo ci siamo dovuti abituare”. Lo dice all’Adnkronos Pippo, che in questi 18 mesi ha tenuto desta l’attenzione sulla vicenda, pubblicando quotidianamente post che ricordavano frasi della cooperante italiana.“Un’iniziativa -racconta- che si è trasformata in una vera e propria mobilitazione, che ha visto la partecipazione sentimentale didi persone che si sono via via sempre più affezionate a lei. Oggi possiamo affermare veramente che torna a casa un’amica, una vicina e diciamolo pure, nonostante l’ironia di questo periodo, una ...