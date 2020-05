“Siamo pieni di piste ciclabili | ma ci hanno rubato pure il Giro” Feltri | lacrime sui

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) E così cideanche del Giro d'Italia che quest'anno funestato dal virus non si disputerà per evitare altri guai sanitari. Lo so, dobbiamo rassegnarcia rinunciare ad un evento mitico e storico: una disfida che, per quanto invecchiata sotto il peso della modernità, non ha smesso di appassionare il pubblico delle generazioni mature, memori di imprese eroiche compiute pigiando i pedali con vigore ormai inusitato. Non vedremo in televisione il gruppo dei corridori inerpicarsi come un serpentone lungo i tornanti delle Alpi, le fughe solitarie di questo o di quel campione intento a guadagnarsi la maglia rosa. I girini appiedati lasciano un vuoto nella nostra fantasia di tifosi orfani della loro spettacolare fatica. Forse è il segno dei tempi: niente calcio e zero ciclismo. Ci rimangono a titolo di magra compensazione le chiacchiere ...