Settimana dell’Insegnante | il Video Messaggio della Ministra Azzolina | “Periodo

La Ministra all'Istruzione Lucia Azzolina ha registrato oggi un Video Messaggio espressamente dedicato alla "Settimana Italiana dell'Insegnante" e all'hashtag che la caratterizza: #RingraziaUnDocente. «Oggi questa celebrazione assume un rilievo ancora più importante – racconta Azzolina nel Video – in un periodo complesso in cui la scuola ha manifestato una grandissima capacità di reazione rispetto all'emergenza. L'hashtag #ringraziaundocente oggi è più attuale che mai. Come ministro ci tengo a ringraziare tutto il personale docente ma anche tutto il personale scolastico, le famiglie e gli studenti» La Ministra ha poi proseguito con un pensiero dedicato al delicato periodo che la scuola sta attraversando, ponendosi la domanda «È andato ...

Mai come quest'anno così importante e sentita - il 4 maggio inizia la "Settimana Italiana dell'Insegnante 2020"

