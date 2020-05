Serie C, il Presidente Ghirelli: «Avrei voluto riprendere a settembre: sono rimasto solo!» (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, 71 anni, eletto al vertice nel 2018, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Mette le cose chiaro, e soprattutto spiega i motivi per cui si è deciso di chiudere la stagione di Serie C in questo modo. © www.raisport.rai.itEcco l’intevista integrale: Presidente Ghirelli, avete votato proposte coraggiose e discutibili, ma almeno le avete votate… «Vista la situazione bisogna metterci la faccia. Le decisioni sono coerenti, come quando a febbraio abbiamo bloccato le partite a Piacenza, in Lombar- dia e nel Veneto: mi ricordo le lamentele… Vede, mi ha ispira- to la lezione inascoltata di Bill Gates del 2015, in cui disse che la vera guerra che ci aspetta è il virus, come poi è successo». Serie A e Serie B sperano ancora di ripartire, per voi non ... Leggi su lapiazzettadellosport Serie C - le proposte del presidente Ghirelli per affrontare la crisi

Il presidente di Serie B : “Solo il Benevento merita la promozione - la Federazione applichi bene le regole”

Ultime Notizie dalla rete : Serie Presidente Sarà il Presidente Conte a decidere la ripresa della Serie A casanapoli.net Ghirelli: "Abolire l'Irap: tassa iniqua per la Serie C"

ROMA-"L'abolizione dell'Irap è una antica richiesta di Lega Pro, trattaghirellindosi di una tassa iniqua, in particolare per i Club di Serie C". Lo afferma Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pr ...

Lega Pro, Gravina favorevole alla ripartenza dei campionati anche dopo il 2 agosto

La Lega Pro potrebbe riprendere, dopo il 2 agosto. La Lega di Serie B ha inviato una lettera alle 20 società cadette per ragguagliare circa i contenuti del Tavolo Federale di ieri: “Il Presidente Grav ...

