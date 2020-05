Serie C, il difensore ex Reggina: “sono positivo al Coronavirus” [NOME, VIDEO e DETTAGLI] (Di sabato 9 maggio 2020) Un altro calciatore italiano è risultato positivo al Coronavirus, si tratta del difensore dell’Alessandria Francesco Cosenza. L’ex Reggina ha comunicato la notizia attraverso un VIDEO pubblicato su Instagra. “Sono risultato positivo al tampone del Coronavirus effettuato il 5 maggio. Voglio tranquillizzare tutti. Mi trovavo in regime di quarantena ad Alessandria, sono sceso in Calabria con la mia famiglia per motivi importanti ben giustificati, ci siamo autodenunciati alla Regione. Per mia volontà abbiamo fatto il tampone. Ho seguito le regole, non ho frequentato supermercati, ho visto solo alcuni familiari che, adesso, si trovano in regime di quarantena. Sono perplesso perché se non avessi fatto il test di mia spontanea volontà sarei una persona libera perché oggi scade la mia quarantena. E’ questo che mi preoccupa. Dico ... Leggi su calcioweb.eu Inter - Skriniar : lo slovacco è il difensore più falloso della Serie A (Di sabato 9 maggio 2020) Un altro calciatore italiano è risultatoal Coronavirus, si tratta deldell’Alessandria Francesco Cosenza. L’exha comunicato la notizia attraverso unpubblicato su Instagra. “Sono risultatoal tampone del Coronavirus effettuato il 5 maggio. Voglio tranquillizzare tutti. Mi trovavo in regime di quarantena ad Alessandria, sono sceso in Calabria con la mia famiglia per motivi importanti ben giustificati, ci siamo autodenunciati alla Regione. Per mia volontà abbiamo fatto il tampone. Ho seguito le regole, non ho frequentato supermercati, ho visto solo alcuni familiari che, adesso, si trovano in regime di quarantena. Sono perplesso perché se non avessi fatto il test di mia spontanea volontà sarei una persona libera perché oggi scade la mia quarantena. E’ questo che mi preoccupa. Dico ...

