Serie A chiusa? Gravina lavora per ridurre o cancellare i gradi di giustizia sportiva | i

Leggi su 90min

(Di sabato 9 maggio 2020) L'obiettivo principale per LegaA e FIGC resta quello di completare sul campo il campionato ma se l'emergenza Coronavirus non dovesse rientrare nel breve periodo non è da escludere l'ipotesi di una sospensione definitiva della stagione. Nella sfortunata eventualità che questa ipotesi dovesse concretizzarsi la Federcalcio dovrà per forza di cose emettere i verdetti in merito alla lotta per lo Scudetto, le qualificazioni alle coppe europee ma anche e soprattutto le retrocessioni in...