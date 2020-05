Sentenza Tar, Irto contraddice la Santelli: 'La Calabria ha perso' (Di sabato 9 maggio 2020) "Allora, ricapitolando: la famosa ordinanza della Regione Calabria per la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto è stata applicata da meno di 10 comuni (su 404). Il governo nazionale ha chiesto, perché ne ha titolo, di modificarla per evitare l’impugnativa e per disinnescare il primo (ed unico) scontro frontale con una Regione italiana. Ma niente, la Regione ha detto no. Ledendo anche il principio di leale collaborazione, secondo il TAR. Che ha messo (si spera) la parola fine". Leggi anche: Fase 2 - Boccia impugna l'ordinanza per la Calabria A scriverlo, in un post su Facebook, è Nicola Irto il vice presidente del Consiglio Regionale della Calabria. "Questa storia ha portato la presidente della Regione a partecipare a più trasmissioni televisive nazionali in pochi giorni di quanto non abbiano fatto gli ultimi 3 ... Leggi su citynow Santelli “Sentenza Tar? per il Governo vittoria di Pirro”

Il Tar accoglie il ricorso del Governo: annullata l'ordinanza della Calabria sul servizio all'aperto di bar e ristoranti. Boccia: «Sentenze e leggi non si discutono, si applicano» Il Secolo XIX Santelli su sentenza Tar che boccia ordinanza : "Una vittoria di Pirro"

Il Presidente Iole Santelli dopo aver appreso della decisione del Tar, ha così commentato: “Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevit ...

