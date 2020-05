Seat | settanta candeline e una storia che convince Il futuro è assicurato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020)anni fa vedeva la luce, l’azienda che ha motorizzzato la Spagna. Fondata dall’Instituto Nacional de Industria spagnolo, che deteneva il 51% del pacchetto azionario, con la partecipazione della Fiat al 7%. E infatti fino all’ingresso nel Gruppo Volkswagen nel 1984,ha costruito su licenza le utilitarie di Torino. La produzione in serie prese ufficialmente il via nel 1953 al ritmo di cinque1400 (gemella della Fiat 1400) al giorno nello stabilimento di Zona Franca a Barcellona. Successivamente, nello stesso stabilimento, fu avviata la produzione della 600, l’auto che dal 1957 ha segnato l’avvio della motorizzazione di massa spagnola (800.000 esemplari prodotti). “Nei suoi 70 anni di– ha dichiarato Carsten Isensee, Presidente die Vicepresidente di Finanza e IT –ha dimostrato la capacità di ...