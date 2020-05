Se le stelle torneranno a brillare: il futuro della ristorazione stellata (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Vaiana Prospettive, dubbi e incertezze di un comparto importante per l'economia italiana. La ristorazione stellata cerca di capire come ripartire Come sarà la ristorazione stellata italiana nel post-coronavirus? Esisterà ancora? Ci saranno nuove proposte? Menù ad hoc? Di questo e altro abbiamo parlato con alcuni chef che di stelle se ne intendono. Il fronte (e le idee) sembrano comuni: la ristorazione italiana continuerà ad esistere. E nessuno ha voglia di rimodulare l'offerta con prezzi al ribasso. Perché, come ben sanno, se i prezzi scendono verso il basso, difficilmente poi potrebbero salire di nuovo. In Italia ci sono 374 ristoranti stellati. Undici di questi sono tristellati, 35 bistellati e il resto ha una stella Michelin. Si tratta di una ristorazione che smuove milioni di euro. Solo i tristellati fatturano ogni anno, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio Vaiana Prospettive, dubbi e incertezze di un comparto importante per l'economia italiana. Lacerca di capire come ripartire Come sarà laitaliana nel post-coronavirus? Esisterà ancora? Ci saranno nuove proposte? Menù ad hoc? Di questo e altro abbiamo parlato con alcuni chef che dise ne intendono. Il fronte (e le idee) sembrano comuni: laitaliana continuerà ad esistere. E nessuno ha voglia di rimodulare l'offerta con prezzi al ribasso. Perché, come ben sanno, se i prezzi scendono verso il basso, difficilmente poi potrebbero salire di nuovo. In Italia ci sono 374 ristoranti stellati. Undici di questi sono tristellati, 35 bistellati e il resto ha una stella Michelin. Si tratta di unache smuove milioni di euro. Solo i tristellati fatturano ogni anno, ...

