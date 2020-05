Scontro Calabria-governo | interviene il Tar che accoglie il ricorso

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Il braccio di ferro trae Regionesembra essere prossimo alla fine, il Tar di Catanzaro si è espresso in merito alle riaperture anticipate proposte dalla Presidente di Regione Santelli dello scorso 29 aprile. La decisione del Tar Dopo l’udienza collegiale, tenutasi questa mattina in camera di consiglio, il Tar ha deciso dire ilpresentato dal Consiglio dei Ministri. L’atto era rivolto contro l’ordinanza emanata da Jole Santelli che consentiva la possibilità per bar, ristoranti e agriturismi di riaprire e consentendo esclusivamente il servizio al tavolo nel dehor. IldelL’ordinanza era stata impugnata dal ministro per Affari Regionali Boccia dopo aver raccolto la contrarietà di diversi sindaci della. Ilè stato predisposto dall’Avvocatura dello ...