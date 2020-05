Scommesse sportive | LOGiCO | “Nuova tassa penalizza utenti | è regalo a malavita”

(Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – Un’ulteriore vessazione sulleè inopportuna e insostenibile dal punto di vista economico, giuridico, di equità fiscale e di lotta all’illegalità. Questa la considerazione di, Lega Operatori di Gioco su canale Online, rispetto all’ennesimasul comparto, allo scopo di fronteggiare le difficoltà del mondo dello sport italiano in generale e del calcio in particolare causate dell’emergenza Covid-19.‘Attualmente le manifestazioninella quasi totalità sono ferme ‘ ricorda Moreno Marasco, presidente di‘ e dunque lasarebbe efficace solo dopo la ripartenza dello sport, e destinata a perdurare anche al termine dell’emergenza. Non è per nulla collegata alla crisi, ma è una proposta ...

La proposta di destinare lo 0,75 % della raccolta delle scommesse sportive per alimentare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” è immotivata, assurda e pericolosa e per di più avan ...Si è perso nei meandri dei palazzi di governo ed è stato ora ribattezzato Decreto Rilancio: il documento che riassume le misure adottate per far fronte alla crisi economica seguita all’emergenza sanit ...