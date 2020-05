Scarcerazioni boss mafiosi, il pentito: “I boss hanno di sicuro festeggiato” (Di sabato 9 maggio 2020) Sull’infuocata vicenda delle Scarcerazioni di mafiosi, che ha investito in pieno il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ora si aggiunge un nuovo capitolo. Il pentito Pasquale Di Filippo, ex killer di Cosa nostra, afferma a Repubblica: “I boss di Palermo hanno di sicuro festeggiato per quelle Scarcerazioni. So come ragionano, sono stato anch’io un mafioso. hanno festeggiato per la disorganizzazione dell’antimafia“. Il pentito: “Ho paura che mi uccidano” Il quotidiano scrive che il pentito Di Filippo “è turbato”. “Ho letto su Repubblica che è andato ai domiciliari anche Nino Sacco, componente del triumvirato che reggeva il mandamento di Brancaccio. Adesso ho paura”, confessa Di Filippo. L’ex killer si è pentito nel 1995 e da allora collabora con la giustizia. Ma visti gli ultimi ... Leggi su thesocialpost Le scarcerazioni dei boss indignano il fratello di Impastato : "Deluso dallo Stato"

Palermo - La "trattativa Stato-mafia dietro le scarcerazioni dei boss mafiosi"? La denuncia del pentito di mafia Gaspare Mutolo, ex uomo di fiducia del boss Totò Riina, approda alla Commissione nazion ...

