Sarno, il sindaco Canfora presenta esposto-denuncia su scarichi abusivi (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Anche il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora ha presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica in merito agli scarichi illegali nel fiume Sarno che, dopo poche ore dall’inizio della Fase2 con la ripresa di alcune attività, si è ripresentato di nuovo inquinato. Sono stati avviati i controlli dei carabinieri del Noe di Salerno, della Guardia Costiera e dei carabinieri di Sarno. “Sono stati prelevati dei campioni ed attendiamo vengano depositati i risultati – ha dichiarato Canfora– Intanto, continuano le verifiche anche con l’ausilio di elicotteri e riprese aeree”. L'articolo Sarno, il sindaco Canfora presenta esposto-denuncia su scarichi abusivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Scafati - inquinamento fiume Sarno : il sindaco presenta esposto in Procura

Inquinamento Sarno - il sindaco a iNews24 : “Colpa di criminali. Oggi arrivano i Carabinieri della NOE”

