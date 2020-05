Sardine: "Aldo Moro ucciso dalla mafia"/ Gaffe clamorosa di Santori & Co. (Di sabato 9 maggio 2020) Gaffe delle Sardine: "Aldo Moro ucciso dalla mafia". L'errore fa il giro del web, la stroncatura di Grimoldi (Lega): "I nuovi 5 Stelle" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 maggio 2020)delle: "". L'errore fa il giro del web, la stroncatura di Grimoldi (Lega): "I nuovi 5 Stelle"

davidallegranti : Le sardine scrivono che Aldo Moro è stato ammazzato dalla mafia (tweet ora cancellato). E meno male questi erano qu… - LegaSalvini : PER LE SARDINE ALDO MORO È STATO AMMAZZATO DALLA MAFIA. DATE UN LIBRO DI STORIA A QUESTE PERSONE - syd_renner : RT @danieledvpd: Per le sardine Aldo Moro sarebbe stato ucciso dalla mafia. Scritto in un tweet subito rimosso. Sono solo grillini che fing… - AvvocatoLorenti : RT @davidallegranti: Le sardine scrivono che Aldo Moro è stato ammazzato dalla mafia (tweet ora cancellato). E meno male questi erano quell… - BarbaraDamelia : RT @Libero_official: Sardine, una tragica gaffe: 'Aldo Moro ammazzato dalla mafia'. Il gravissimo errore e le scuse pubbliche https://t.co… -