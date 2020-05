San Pio | processati 99 tamponi | tutti negativi tranne un caso incerto

TV7Benevento : CORONAVIRUS. ANCORA DATI INCORAGGIANTI DAL SAN PIO. 99 TAMPONI TUTTI NEGATIVI, SOLO UN INCERTO... - daniele19921 : RT @CiaoKarol: Vuoi chiedere l’aiuto di Padre Pio per un suo intervento urgente nella tua vita? Recita subito questa preghiera: Preghiera p… - aweduti : RT @CiaoKarol: Vuoi chiedere l’aiuto di Padre Pio per un suo intervento urgente nella tua vita? Recita subito questa preghiera: Preghiera p… - italialcentro : RT @CiaoKarol: Vuoi chiedere l’aiuto di Padre Pio per un suo intervento urgente nella tua vita? Recita subito questa preghiera: Preghiera p… - CiaoKarol : Vuoi chiedere l’aiuto di Padre Pio per un suo intervento urgente nella tua vita? Recita subito questa preghiera: Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : San Pio Asl dispone tamponi per gli ospiti della San Pio di Padula Giornale del Cilento Coronavirus, più di 100 pazienti guariti e dimessi da Casa Sollievo. “Ora potranno essere seguiti a casa con tele-monitoraggio”

Con le dimissioni di ieri sono saliti a 101 i pazienti Covid dimessi dalle unità dedicate dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, inserito dalla Regione Puglia nel Piano Ospedaliero Coronavirus del ...

Nuova ondata di contagi ad Ariano

L’ASL di Avellino comunica che, su 684 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino, dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, dall’Ospedale “San Pio” di Benevento, dall’Osped ...

