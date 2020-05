Roma, Kluivert: «Lotteremo per qualificarci alla Champions League» (Di sabato 9 maggio 2020) La Roma spera di tornare in campo per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League: le parole di Kluivert Interrogato da Sky Sport, Justin Kluivert ha parlato del periodo di stop del campionato e delle ambizioni della sua Roma. Ecco le sue dichiarazioni. «Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare davanti ai miei tifosi. Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti. Lotteremo per qualificarci alla Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Kluivert : «Sono Justin - vengo da Amsterdam e gioco nella Roma» – VIDEO

Roma - da Under a Kluivert : tutti i calciatori in uscita. Possibili scambi con Juve e Napoli

